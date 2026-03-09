Pontinia, lo affiancano e gli prendono l’auto a bastonate

Un episodio di violenza dai contorni ancora poco chiari ha scosso la comunità di Pontinia nella notte appena trascorsa. Un giovane di 19 anni di nazionalità indiana, è stato vittima di un vero e proprio agguato mentre rientrava a casa a bordo della propria vettura.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della sezione radiomobile di Latina, intervenuti tempestivamente dopo una chiamata al 112, il giovane stava percorrendo le strade del comune pontino quando è stato improvvisamente affiancato e bloccato da due veicoli.

Dalle auto sono scese cinque o sei persone con il volto travisato, che si sono scagliate contro il mezzo del ragazzo. Armati di oggetti contundenti, gli aggressori hanno colpito ripetutamente l’auto mandando in frantumi il parabrezza e danneggiando diverse parti della carrozzeria.

Nonostante il forte shock e la violenza dell’azione, il 19enne è riuscito a mantenere la freddezza necessaria per ingranare la marcia e allontanarsi rapidamente dal luogo, sfuggendo così a conseguenze fisiche peggiori.

Al momento il movente dell’aggressione resta avvolto nel mistero. I militari dell’arma di Pontinia stanno lavorando per ricostruire l’esatto contesto in cui è maturato l’episodio e per identificare i responsabili, anche attraverso l’analisi di eventuali telecamere di sorveglianza della zona.