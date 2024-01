Pontinia, nuovi spettacoli e gli Effetti Collaterali al Teatro Fellini

Il teatro Fellini di Pontinia riapre con nuovi spettacoli imperdibili. Sabato 27 gennaio alle ore 21.00 andrà in scena il secondo spettacolo previsto nella rassegna: “L’amore del

cuore” di Caryl Churchill, una delle autrici inglesi più rappresentate al mondo. La regia del testo è firmata da Lisa Ferlazzo Natoli, vincitrice con il suo “Anatomia di un suicidio” del Premio Ubu 2023 come miglior spettacolo dell’anno e come miglior regia. Il teatro Fellini, diretto da Clemente Pernarella, collabora con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC- Ministero della Cultura e Regione Lazio” e grazie al Comune di Pontinia.

Con gli appuntamenti della stagione torna anche un altro “marchio di fabbrica” del Teatro Fellini: Effetti Collaterali incontri, a cura di Anna Eugenia Morini, che prevedono l’accoglienza del pubblico nel foyer prima dell’inizio dello spettacolo e che hanno il carattere di preludi informali e coinvolgeranno attori enti, associazioni, relatori e relatrici di rilievo nel panorama culturale nazionale.

Elenco appuntamenti EFFETTI COLLATERALI:

– 27 gennaio prima dello spettacolo L’AMORE DEL CUORE ore 19.15

DIALOGHI IMPOSSIBILI IN UN INTERNO DI FAMIGLIA/ Conversazione con il cast dello spettacolo sul teatro

di Lisa Ferlazzo Natoli e la compagnia “La casa d’argilla”;

– 3 febbraio prima dello spettacolo 4,5,6 ore 19.15

A QUESTO POI CI PENSIAMO/ Conversazione con il cast di 4 5 6 intorno all’opera di Mattia Torre;

– 14 marzo prima dello spettacolo Festen

La partecipazione agli incontri è gratuita con prenotazione al numero 349 6384606

Il 27 gennaio, e per tutte le date della stagione di prosa, sarà attivo “Un bus chiamato Fellini”, il servizio navetta da Latina verso il teatro di Pontinia e ritorno. Il servizio è gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al 392/5407500 ed stato reso possibile grazie al contributo di Ke Cafè e di Colonial Gran Cafè. Sempre in virtù della collaborazione con Colonial Gran Cafè a partire dalle ore 19.00 e fino all’inizio degli spettacoli sarà possibile fare aperitivo ed avere servizio bar nel nel foyer di galleria.