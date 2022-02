Pontinia, oggi i funerali dello storico fotografo Alfredo Vitali

Si terranno oggi alle 15, presso la Chiesa di Sant’Anna a Pontinia dove si era trasferito da tempo, i funerali di Alfredo Vitali, storico fotografo di Sabaudia. E’ venuto a mancare mercoledì sera all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Classe 1939, Vitali aprì la sua attività di fotografia nel lontano 1974, subentrando al compianto Azzolina, andando poi in pensione nel 1999. Decine e decine i messaggi di cordoglio su Facebook, tendenti a ricordare una persona,che in tanti anni di carriera ha “celebrato” migliaia di matrimoni immortalando con la sua macchina fotografica i giorni più belli della vita di tantissime coppie sabaudiane.

Vitali, conosciuto da molti come “Émore”, aveva il suo studio fotografico in Via Principe di Piemonte.

Lo scorso giovedì 17 febbraio, a causa di un’improvvisa ischemia, aveva avuto un incidente in Via Giulio Cesare a Pontinia con la sua autovettura.