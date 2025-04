Pontinia, operai senza patente agricola nell’azienda: proprietario denunciato

Un 45enne di Pontinia è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per omessa formazione del personale alla conduzione di mezzi agricoli. I militari, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del caporalato, si sono portati nell’azienda agricola di proprietà dell’uomo dove sono stati identificati tre lavoratori, tutti di origine indiana che però non erano in possesso del patentino utilizzato per la guida dei mezzi agricoli.

Lavoratori che sono risultati essere in regola sia dal punto di vista del permesso di soggiorno e sia con le preventive comunicazioni di assunzione. Per il proprietario oltre alla denuncia, è scattata una sanzione da oltre 2000 euro.