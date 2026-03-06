Pontinia, opere pubbliche: asilo nido e alloggi PRUACS in dirittura d’arrivo

Prosegue a ritmo serrato la realizzazione di diverse nuove opere pubbliche in quel di Pontinia. In un riunione della maggioranza di qualche sera fa, è stato proprio il sindaco, Eligio Tombolillo, a delineare un quadro decisamente incoraggiante, relativo ai risultati ottenuti in questi mesi e alle tempistiche ad oggi pienamente rispettate:

“Abbiamo appreso ottime notizie dalla relazione illustrataci dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Mantova, occupatosi del coordinamento e della supervisione. Attraverso i fondi del bilancio comunale e in alcuni casi grazie alle risorse del Pnrr abbiamo attivato svariati interventi che possiamo ritenere ormai in dirittura d’arrivo”.

Nell’elenco presentato spicca la realizzazione quasi ultimata, nella zona di via Aldo Moro, di 24 appartamenti inseriti nel PRUACS, il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canoni sostenibili. La consegna avverrà entro il 30 giugno. Nello stesso quartiere, tra l’altro, saranno completati a breve 24 alloggi Ater. Un’altra opera pubblica di spessore sta poi sorgendo nella frazione di Quartaccio. È, infatti, in fase di ultimazione l’asilo nido finanziato con fondi Pnrr.

Risposte positive stanno arrivando anche da importanti interventi annunciati nei mesi scorsi: procedono a ritmo spedito i lavori sul nuovo parcheggio di via Mameli e sono ripartiti dopo le interruzioni per il maltempo quelli sul campo B dello stadio “Caporuscio”. Procede senza intoppi, poi, la riqualificazione dell’ex Albergo Pontino in piazza Indipendenza: l’immobile ospiterà quattro moderni appartamenti per un totale di 24 posti letto, da destinare a persone con disabilità ammesse alle finalità del progetto “Dopo di Noi”.

All’elenco di attività si aggiungono infine il rifacimento del manto stradale in alcuni tratti della Migliara 48 e di via della Striscia e gli interventi sul Centro di raccolta rifiuti di via Calabria: grazie ad un apposito finanziamento del Pnrr è stata realizzata una nuova copertura su un capannone e sono stati sistemati gli impianti elettrici e antincendio. Per la stessa struttura, tra l’altro, è stato avviato l’iter per convertirla in isola ecologica.

Il sindaco Tombolillo è poi passato ad esaminare situazioni gestite da altri Enti che comporteranno notevoli benefici per la cittadinanza: la Asl completerà entro l’estate il restyling del Poliambulatorio di via Fratelli Bandiera e l’Anas ha già provveduto a rimettere a nuovo Strada del Casanello, da utilizzare come percorso alternativo in occasione della prossima apertura di un cantiere all’altezza della Migliara 55, con conseguente chiusura di un tratto dell’Appia.