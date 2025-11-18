Pontinia, orrore sulla Migliara: ucciso a colpi di fucile un Labrador

Una scena che nessuno dovrebbe mai vedere. Un labrador è stato ucciso a Pontinia a colpi di fucile nella notte tra giovedì e venerdì e lasciato sul ciglio della Migliara 49, immerso nel suo stesso sangue. Un gesto gratuito, violento, privo di qualsiasi spiegazione logica. Un gesto che ha fatto rabbrividire chi si è trovato davanti quel corpo senza vita, poco dopo il ponte sul fiume Selcella.

Secondo la ricostruzione, i colpi sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino di venerdì 14. L’arma utilizzata sarebbe un fucile da caccia. La carcassa è stata recuperata e affidata all’Istituto Zooprofilattico di Latina, dove verrà eseguita l’autopsia per confermare dinamica e distanza dei colpi.

A denunciare pubblicamente l’accaduto sono state le Guardie Zoofile di Latina, che sui social hanno lanciato un appello durissimo: “Chiunque avesse qualche notizia per poter individuare il colpevole – l’appello delle Guardie Zoofile su Facebook – può telefonare alle guardie zoofile di Latina 3357275091. Confidiamo nel desiderio di affermare la legalità, di abbandonare l’omertà, assicurando alla giustizia l’autore di questo delitto”.

Una richiesta di aiuto che diventa anche un atto d’accusa verso una crudeltà che, ancora una volta, colpisce animali indifesi nelle campagne pontine.