Pontinia, Paolo Belli in concerto per la festa di Sant’Anna

Venerdì 25 luglio Paolo Belli sarà protagonista a Pontinia con un concerto in Piazza Indipendenza alle ore 22:00, a ingresso libero, nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Anna. L’artista emiliano, accompagnato dalla sua Big Band composta da 12 musicisti, torna nelle piazze italiane con il tour estivo 2025 per celebrare oltre 35 anni di carriera e offrire al pubblico uno spettacolo dal vivo all’insegna della musica suonata. Una festa, quella di Sant’Anna, ricca di show e intrattenimento: oltre al conduttore di Ballando con le Stelle, domani spazio a Daniele Quartapelle, vincitore di “Tali e Quali” seguito, sabato, da Raf.

Durante il concerto sarà presentato il nuovo singolo “Voglio tutto l’amore che c’è”, disponibile dal 20 giugno sulle piattaforme digitali, insieme ai suoi brani più noti come “Ladri di Biciclette”, “Sotto questo sole”, “Dr Jazz & Mr Funk”, “Hey Signorina Mambo” e “Ho voglia di ballare”, riproposti con arrangiamenti attuali ma sempre riconoscibili nello stile coinvolgente dell’artista.

La Paolo Belli Big Band vede alla batteria Mauro Parma, al pianoforte Enzo Proietti, al basso Gaetano Puzzutiello, alle percussioni Peppe Stefanelli, alla chitarra Paolo Varoli, ai tromboni Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini, alle trombe Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin, ai sax Marco Postacchini e Gabriele Costantini, e al violino e armonica Juan Carlos Albelo Zamora.