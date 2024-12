Pontinia piange Benito Buffoni, l’anziano morto dopo l’esplosione di una bombola

Non ce l’ha fatta Benito Buffoni, l’86enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione di una bombola di gas avvenuta mercoledì pomeriggio nella dependance della sua abitazione, situata in via Migliara 47, a Pontinia. L’uomo è deceduto ieri pomeriggio presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove era stato elitrasportato in condizioni critiche subito dopo l’incidente.

La deflagrazione, causata da una fuga di gas, ha devastato la dependance adiacente alla casa dell’anziano. Al momento dell’esplosione, nell’abitazione si trovava anche la moglie della vittima, che è fortunatamente rimasta illesa. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e il trasferimento presso il centro specializzato per grandi ustionati, Buffoni non si è mai ripreso ed è spirato dopo due giorni di ricovero.

Sul luogo dell’esplosione erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latina e della Stazione di Pontinia, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sui danni strutturali. L’esplosione, per fortuna, non ha interessato altre proprietà limitrofe, ma ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona.

I tecnici stanno continuando a valutare la stabilità dell’edificio principale per garantire la sicurezza dell’area. Intanto, la salma di Benito Buffoni è stata affidata ai familiari per i funerali, che si svolgeranno nei prossimi giorni.