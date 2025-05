Pontinia, preso con tre chili di “coca” e marijuana liquida

Tre chili di cocaina, 100 grammi di hashish e oltre 40 particolari dispositivi elettronici per l’inalazione di marijuana in forma liquida, un cannabinoide di recente sintetizzazione chimica, sono state sequestrate dai militari della Guardia di Finanza della compagnia di Terracina ad un cittadino italiano, residente a Pontinia e poi tratto in arresto.

Oltre a ciò, sono stati rinvenuti strumenti per il confezionamento e bilancini di precisione sempre sottratti dalle autorità competenti. L’uomo è stato poi condotto presso il carcere di Latina.