Pontinia, richiesta alla Regione la possibilità di vendita all’interno delle aziende

Il sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, e l’assessore alle Attività Produttive, Giovanni Bottoni, hanno inviato una nota alla Regione Lazio e al Consorzio Industriale Roma Latina per chiedere la modifica della Legge numero 13 riguardante i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Nella missiva si richiede una modifica del testo normativo per fare in modo che venga prevista la possibilità di far realizzare delle aree di vendita dei prodotti aziendali all’interno delle stesse attività produttive. L’iniziativa è stata intrapresa in seguito alle numerose richieste pervenute al comune di Pontinia dalle imprese con insediamenti nel territorio di competenza e nella zona industriale di Mazzocchio.

“Per il nostro territorio prettamente a vocazione agro-alimentare – hanno osservato Tombolillo e Bottoni – questa possibilità di vendita diretta del prodotto consentirebbe un abbattimento dei costi di acquisto da parte dei privati consumatori a causa dell’assenza di spese di trasporto e di logistica. Sarebbe inoltre favorita la formazione di una tipologia di vendita a kilometro zero, con una maggiore capacità di attrarre consumatori e conseguenti soggetti investitori nell’area ricadente il territorio comunale”.