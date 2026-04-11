Pontinia, rifiuti: pulizia della fontana di Piazza Roma, controlli e porta a porta

L’amministrazione comunale di Pontinia intensifica le azioni contro l’abbandono dei rifiuti e punta a consolidare i risultati raggiunti nella raccolta differenziata, dopo aver toccato quota 70%. Un duplice fronte di intervento che comprende operazioni di pulizia straordinaria e l’estensione del servizio di raccolta porta a porta in nuove zone del territorio.

Negli ultimi giorni è stata segnalata una situazione di degrado alla fontana di piazza Roma, dove sono stati gettati rifiuti di vario genere, compreso un vaso ornamentale proveniente dall’aiuola realizzata di recente dall’associazione dei commercianti P.cap. Dopo le disposizioni del sindaco e del delegato all’Ambiente, il settore Lavori Pubblici è intervenuto per lo svuotamento della vasca, un’operazione complessa a causa del rischio che gli oggetti finiti all’interno possano compromettere il funzionamento degli impianti. Terminata questa fase, il personale della Tra.Sco. procederà alla pulizia e alla riattivazione della struttura.

In parallelo prosegue l’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati in diversi punti della città. A descrivere la situazione è il delegato all’Ambiente, che ha spiegato: “Si è reso necessario un impiego importante di risorse dell’Ente per la questione della fontana ma anche per la rimozione dei rifiuti abbandonati in diversi angoli del territorio comunale. In viale della Libertà, in particolare, sono stati accumulati divani, materassi e altro materiale ingombrante. Con l’ausilio delle videotrappole contiamo di identificare e sanzionare i responsabili, ma facciamo notare che tali comportamenti incivili rappresentano una mancanza di rispetto verso la nostra città e comportano una perdita di tempo e di risorse che potremmo invece dedicare ad altre attività! Invitiamo tutti ad evitare tali condotte e a segnalare situazioni spiacevoli”.

Oltre alla lotta al degrado, il Comune guarda al futuro della raccolta differenziata. Dopo il raggiungimento del 70% nel mese di marzo, l’amministrazione intende migliorare ulteriormente i risultati potenziando il porta a porta in altri quartieri. Come ha sottolineato lo stesso delegato: “A marzo Pontinia ha raggiunto la soglia del 70% nella raccolta differenziata ma non intende certo accontentarsi. In accordo con la Tra.Sco., infatti, stiamo programmando un ulteriore potenziamento del porta a porta: dal 14 aprile completeremo la consegna dei mastelli nelle zone di via Napoli e viale Italia, subito dopo ci occuperemo di via Aldo Moro, quartiere PEP, via Gramsci e via Pinotti”.