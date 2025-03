Pontinia, sequestrati giocattoli e articoli di Carnevale non a norma

Controlli serrati a Pontinia per garantire la sicurezza dei prodotti in vendita. I carabinieri del NAS di Latina, insieme ai militari della stazione locale, hanno effettuato un’ispezione in un negozio di casalinghi nell’ambito dell’operazione “Articoli Carnevaleschi”, disposta dal Comando per la Tutela della Salute di Roma.

Durante il controllo sono state riscontrate irregolarità nella vendita di giocattoli e accessori per Carnevale: ben 62 confezioni sono state sequestrate poiché prive delle necessarie indicazioni in lingua italiana, tra cui denominazione merceologica, precauzioni d’uso e informazioni sulla presenza di materiali potenzialmente dannosi. Una mancanza che rappresenta un rischio per i consumatori, soprattutto per i più piccoli.

Il titolare dell’attività è stato sanzionato con una multa di 1.032 euro, mentre il valore della merce sequestrata ammonta a circa 500 euro.