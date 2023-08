Pontinia, soccorso cane da caccia finito in acqua

A Pontinia un cane da caccia finito in acqua, è stato soccorso e salvato dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto a seguito di segnalazioni.

Sul posto in una traversa della migliara 54, in aperta campagna, la squadra VVF di Terracina si è constatata la presenza di un cane da caccia, in evidente difficoltà, in un canale.

Sono subito iniziate le operazioni di recupero con un operatore S.A. (Soccorritore Acquatico) che è riuscito a recuperare l’animale, molto impaurito e stremato, e per portarlo in zona sicura. Successivamente sul posto è arrivata la proprietaria di “Rudy” che preoccupata, lo ha recuperato per poi riportarlo a casa.