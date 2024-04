Pontinia, successo per la prima edizione del “Festival dello Street Food”

La prima edizione del “Festival dello Street Food” organizzato dall’Associazione Pontinia In Festa ha riscosso un ottimo riscontro di pubblico a Pontinia, domenica 7 aprile, in Piazza Indipendenza.

Nonostante la contemporanea presenza di altri eventi gastronomici nella zona, il sole splendente e il clima caldo hanno spinto le persone a godersi la giornata all’aria aperta e a esplorare le prelibatezze proposte dai vari stand.

Durante l’intera giornata, gli stand gastronomici hanno accompagnato le esibizioni delle Majorettes White Flovers e della scuola di danza Creale, offrendo un’ampia varietà di cibi da strada classici. I visitatori hanno potuto anche divertirsi con il truccabimbi e l’animazione della Sunflower di Latina, mentre le mascotte dei personaggi dei fumetti e dei cartoni animati hanno aggiunto un tocco di magia all’atmosfera.

Lo spettacolo di magia ha intrattenuto il pubblico, seguito dalla musica di Oreste Monti, che ha suonato sia brani commerciali che pezzi con il sassofono, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza musicale unica.Il Presidente Ubaldo Coco si è detto complessivamente soddisfatto del successo dell’evento, nonostante qualche intoppo e defezione, mentre la Vice Anna Bottoni ha espresso la gratificazione degli esercenti che hanno partecipato e lavorato senza sosta.

Il Segretario Cristian Vitali ha sottolineato l’importanza di imparare dagli errori e migliorare per future edizioni, evidenziando Pontinia come una piazza ideale per eventi di questo genere da valorizzare ulteriormente.