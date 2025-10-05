Pontinia, tragedia nei campi: 29enne muore travolto da un albero

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in dramma nelle campagne tra Pontinia e Sabaudia. Davide Di Girolamo, 29 anni, originario di Amaseno e residente a Sabaudia, è morto dopo essere stato schiacciato da un albero mentre lavorava nel suo podere lungo via Migliara 47.

Il giovane stava potando e tagliando alcune piante con la motosega, quando il tronco che stava abbattendo è caduto nella direzione sbagliata, travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.

A dare l’allarme è stato lo zio, che ha assistito impotente alla scena. I Carabinieri di Sabaudia hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.