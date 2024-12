Pontinia, travolse e uccise un motociclista: quattro anni di carcere

Un 67enne, residente a Sezze e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. L’uomo deve scontare una condanna a 4 anni di reclusione per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, reati commessi nel 2011.

Il caso risale al 16 agosto 2011, quando l’uomo, alla guida della sua auto in stato di ebbrezza, investì un motociclista a Pontinia. La vittima, ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, morì il 7 settembre dello stesso anno.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Latina, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.