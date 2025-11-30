Pontinia, trovato in strada privo di vita: giallo per la morte di un 37enne

È giallo a Pontinia per la morte di un 37enne indiano, il cui corpo è stato rinvenuto da alcuni connazionali privo di vita e con diverse ferite d’arma da taglio.

La situazione ha preso luogo su Strada della Torre, dove alcuni residenti, accortisi dell’uomo in grave difficoltà, hanno deciso di prestar soccorso, portandolo in casa e chiamando i soccorsi. All’arrivo del personale sanitario, però, nulla da fare: il decesso è stato immediatamente constatato.

La palla ora passa in mano alle autorità, chiamate a ricostruire quanto accaduto. Non si esclude il coinvolgimento di più persone nell’omicidio, compresi coloro i quali hanno allertato i sanitari: all’interno e all’esterno dell’abitazione è stata riscontrata la presenza di tracce di sangue e il suddetto stabile è stato quindi sequestrato.