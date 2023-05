Pontinia, una corsa contro la fame: domani l’evento all’IC Manfredini

Una corsa di sensibilizzazione e di solidarietà nei confronti dei paesi con una situazione gravissima di indigenza. Questo il significato dell’iniziativa patrocinata dal Coni e proposta alle scuole dalla Onlus ‘Azione contro la fame’ ed al quale l’Istituto Comprensivo Manfredini di Pontinia ha aderito.

Giunta alla nona edizione, la manifestazione si arricchisce quest’anno della partecipazione degli allievi della Scuola Primaria che affiancheranno gli studenti della Secondaria di primo grado in una giornata di sport valorizzata dalla raccolta di fondi destinati ai bambini del Camerun.

Domani gli studenti affronteranno, nei rispettivi plessi, un percorso tracciato dai docenti di educazione fisica e, per ogni giro compiuto, verranno premiati attraverso un contributo convenuto, dopo la firma di un passaporto solidale, con i loro sponsor personali (amici, familiari…), uniti dalla volontà di testimoniare, una volta di più, che stare dalla parte giusta passa (anche) attraverso il supporto a chi ne ha bisogno. Valore aggiunto dell’iniziativa è proprio la coerenza della stessa con l’intera progettualità d’Istituto, volta a favorire nei discenti l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile attraverso una pluralità di esperienze e voci autorevoli, come quella della dottoressa Monica Sansoni, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della regione Lazio, che, in compagnia del vice ispettore Michele Ferrario della Polizia Stradale, sarà ospite del Comprensivo Manfredini venerdì 26 maggio.