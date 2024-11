Pontino arrestato a Brescia con 12 chili di droga in auto

Viaggiava con 12 chili di droga in auto quando la Guardia di Finanza lo ha fermato mentre era a bordo della sua Ford Focus a Torbole, in provincia di Brescia. L’uomo, un albanese residente a Minturno (ma a quanto pare ormai da tempo trapiantato in quella zona) è stato arrestato. La sostanza era nascosta sopra i passaruota posteriori della vettura, smontati dai militari che hanno fermato il 24enne che era anche in possesso di circa mille euro in contanti, anche questi sequestrati insieme a 6 smartphone, 3 dei quali nascosti in auto e 3 in casa, oltre a un taccuino su cui a quanto pare erano annotati i nomi di clienti e acquirenti.