Pontino per un giorno: l’ex Juventus Claudio Marchisio in visita a Terracina

Una giornata da ricordare quella di martedì sera per i numerosi tifosi dello “Juventus fan Club Fronte Mare” di Terracina che, in un locale di Fondi, hanno ospitato l’ex leggenda bianconera, Claudio Marchisio.

L’ex centrocampista ha accolto l’invito del fan club nella splendida Terracina, dove ha potuto svolgere, poco prima di incontrare i tanti tifosi accorsi per salutarlo, anche un piccolo tour, regalandosi momenti di relax in spiaggia e tra le bellezze della cittadina pontina.

Tante domande a cui Marchisio ha risposto una ad una, accontentando tutti i presenti e concedendosi a foto, video ricordo e anche qualche autografo per i più patiti, promettendo di ritornare all’ombra di “Pisco Montano” per godersi, in tutta tranquillità, una bella fetta del litorale.