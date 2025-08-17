Ponza, affittacamere irregolare: scatta la sanzione dopo i controlli dei Carabinieri

Posti letto in più rispetto a quelli autorizzati e servizi inesistenti rispetto a quanto dichiarato, come l’angolo cottura: sono queste le irregolarità riscontrate dai Carabinieri in una struttura ricettiva dell’isola di Ponza. Per il titolare è scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione agli uffici competenti.

L’accertamento è arrivato nel corso di un servizio straordinario di controllo che ha interessato le aree della movida e la costa. Nel bilancio della giornata anche 7 veicoli fermati, 54 persone identificate (8 con precedenti) e 5 imbarcazioni sottoposte a verifica.

Un’operazione che i militari spiegano come parte di un piano di prevenzione per garantire più sicurezza a residenti e turisti nel pieno della stagione estiva.