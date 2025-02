Ponza: arrestato spacciatore con 10 grammi di droga

La Guardia di Finanza di Latina ha portato a termine una nuova operazione mirata contro il traffico di droghe, concludendo un intervento decisivo nell’isola di Ponza. Grazie a un’attività di indagine e a una serie di riscontri sul territorio, i finanzieri della Tenenza di Ponza hanno individuato un cittadino italiano, residente sull’isola, in possesso di circa 10 grammi di sostanze stupefacenti. Tra queste, cocaina, hashish e marijuana, tutte suddivise in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno sequestrato la droga e deferito l’uomo alla Procura di Cassino per detenzione ai fini di spaccio, come previsto dalla legge contro il traffico illecito di stupefacenti. La persona coinvolta dovrà ora rispondere dell’accusa davanti all’Autorità Giudiziaria.