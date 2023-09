Diciassette avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Cassino per altrettanti soggetti tra ex amministratori comunali, ex dirigenti, ex funzionari e l’ex sindaco dell’isola di Ponza e ex assessori. Questo il culmine di un’indagine partita dall’assunzione di un vigile urbano giunto quarto nel concorso e per questo primo degli esclusi. Sotto la lente un’altra assunzione sospetta e alcuni certificati per concessioni.