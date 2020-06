Ponza, auto dei carabinieri “imbrattata”con il numero 1312: denunciati in 3

“1312”, questa la scritta trovata su un’auto dei carabinieri a Ponza. Un atto vandalico, sicuramente, che ha però un significato. I militari hanno scoperto le scritte sui vetri della vettura il 25 giugno scorso e già oggi sono riusciti ad individuare i presunti responsabili, che sono stati denunciati: si tratta di tre giovani.

Per molti il numero comparso sull’auto – un mezzo militare in dotazione al nucleo subacqueo dei carabinieri di Roma – non dice nulla, invece è uno slogan potente. Si tratta della traslitterazione numerica della parola “Acab” (All cops are bastards che vuol dire tutti i poliziotti sono bastardi), usata per la prima volta da una frangia dei tifosi del Rimini che richiedevano il rilascio di alcuni loro compagni arrestati in seguito ad alcuni scontri fra tifoserie.

Oggi questo numero è utilizzato come simbolo dell’odio verso le forze dell’ordine per questo l’atto vandalico assume un significato ancora più negativo. I tre giovani dovranno ora rispondere del loro comportamento davanti al giudice.