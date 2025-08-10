Ponza, cocaina nella movida: tre denunce

Giornata di controlli serrati ieri sull’isola di Ponza. I carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario di vigilanza lungo la fascia costiera e nei punti caldi della movida.

L’operazione, finalizzata a prevenire episodi di microcriminalità e attività di spaccio, ha interessato strade, banchine e aree di aggregazione più frequentate dai giovani e dai turisti in questo periodo estivo. Nel mirino anche la sicurezza stradale e i controlli in mare.

Durante il pattugliamento, i militari hanno controllato 3 veicoli, identificato 70 persone – di cui 13 con precedenti di polizia – ispezionato 5 imbarcazioni e verificato 2 esercizi pubblici.

Nel corso delle verifiche sono stati segnalati alla Prefettura tre uomini, di età compresa tra 25 e 30 anni – due residenti dell’isola e uno proveniente dalla provincia di Livorno – trovati in possesso di piccole quantità di cocaina, subito sequestrata.