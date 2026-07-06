Ponza, controlli a tappeto nel weekend: 100mila euro di sanzioni

Centomila euro di sanzioni in un solo fine settimana. È il pesante bilancio dei controlli straordinari che hanno interessato l’isola di Ponza. Un’operazione coordinata dalla Questura di Latina insieme al Commissariato di Formia, alla Capitaneria di Porto e all’Asl per contrastare l’illegalità nella movida e verificare la sicurezza sul lavoro.

Nel mirino delle forze dell’ordine sono finite 12 attività commerciali. Le violazioni riscontrate sono state numerose. Dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro alle irregolarità nella tracciabilità e conservazione del pesce, fino a serate musicali e dj set avviati abusivamente, senza le necessarie autorizzazioni. In parallelo, il dispositivo di sicurezza ha portato all’identificazione di 301 persone, di cui 41 con pregiudizi di polizia, e alla verifica di 41 veicoli, con il ritiro di una carta di circolazione.