Ponza, controlli alla movida: discoteca abusiva

Nei giorni scorsi, la Polizia di stato di Formia, congiuntamente agli operatori del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. P.E.S.A.L. di Minturno e della Capitaneria di Porto – Circomare Ponza, ha effettuato una serie di controlli presso diverse attività commerciali ubicate nel Comune di Ponza.

L’attività ispettiva si è concentrata sul contrasto alle irregolarità amministrative, con particolare attenzione alla verifica della corretta tenuta delle licenze e delle autorizzazioni amministrative, al rispetto delle norme in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché alle disposizioni sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori. Ulteriore focus è stato dedicato alla tracciabilità e alla corretta conservazione di prodotti ittici.

Nel corso dei controlli sono state ispezionate complessivamente 8 attività commerciali, identificando 54 persone, tra titolari e avventori, di cui 8 con precedenti di polizia e 5 cittadini extracomunitari.

All’esito degli accertamenti sono state riscontrate diverse violazioni di natura amministrativa, per le quali sono in corso di redazione circa 20 verbali di sanzione, per un ammontare complessivo stimato di circa 15.000 euro.

Le irregolarità più frequenti hanno riguardato la mancata esposizione della cartellonistica sugli orari di apertura e chiusura, l’assenza delle tabelle prezzi obbligatorie, la mancata segnalazione della presenza di impianti di videosorveglianza e l’assenza della tabella alcolemica e dei kit per la verifica del tasso alcolemico, obbligatori per le attività che somministrano alcolici oltre le ore 24.

In prossimità dell’area portuale è stata ispezionata un’attività commerciale dove è stata accertata la presenza di una vera e propria attività di discoteca-bar, con somministrazione di alcolici e superalcolici, DJ, personale addetto alla sicurezza (“buttafuori”) e oltre 100 avventori intenti a ballare. Al momento del controllo, il preposto non è stato in grado di esibire alcuna documentazione autorizzativa per trattenimenti danzanti o attività di discoteca ed è stato invitato a presentare la documentazione presso gli uffici competenti entro 10 giorni.

Durante le ispezioni sono inoltre emerse violazioni di natura penale in relazione alle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08), in particolare per carenze strutturali nei locali ispezionati. Tali violazioni comportano sanzioni penali e pecuniarie per un ammontare complessivo di circa 15.000 euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti formativi e igienico-sanitari da parte dei lavoratori. Ai titolari delle attività è stato assegnato un termine per la presentazione delle documentazioni richieste, con segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di ulteriori inadempienze.

In uno degli esercizi commerciali dediti anche alla ristorazione è stato infine elevato un verbale amministrativo con sequestro di prodotti ittici per mancanza di tracciabilità, con sanzione compresa tra 750 e 4.500 euro.

Si rappresenta che i controlli amministrativi proseguiranno anche nelle prossime settimane, in considerazione dell’elevato afflusso turistico e dell’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione delle attività commerciali sul territorio