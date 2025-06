Ponza, controlli nei locali e sulle barche: multe per 36mila euro

Oltre 36mila euro di multe in un solo fine settimana. È il risultato dei controlli a tappeto effettuati dai Carabinieri sull’isola di Ponza, dove l’arrivo dei turisti ha fatto scattare un piano straordinario di sicurezza.

Nel mirino sono finiti soprattutto i locali della movida: insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui violazioni in materia di lavoro. Le sanzioni sono state immediate e salate.

L’operazione ha coinvolto anche le forze navali, con l’impiego della motovedetta CC 816 e del battello CC 403 “Med Defence”. Sono stati controllati decine di veicoli e imbarcazioni, alcune delle quali legate a persone già note alle forze dell’ordine.

I controlli, coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Formia, rientrano in un più ampio piano di vigilanza pensato per l’estate, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza in un momento di forte afflusso turistico.