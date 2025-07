Ponza, controlli straordinari dei Carabinieri: il bilancio

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ponza, insieme ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Formia, del Nucleo Forestale di Spigno Saturnia e dell’equipaggio del battello in dotazione, hanno condotto un servizio straordinario di controllo lungo la fascia costiera dell’isola. L’operazione era finalizzata sia alla prevenzione della criminalità comune e dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia a garantire la sicurezza dei numerosi vacanzieri presenti, soprattutto nelle aree più frequentate e nei principali luoghi di aggregazione.

Durante i pattugliamenti sono stati controllati complessivamente:

12 veicoli

65 persone, di cui 12 con precedenti di polizia

4 natanti

Sono state eff ettuate 6 perquisizioni personali e veicolari, tra cui una su un’imbarcazione che ha portato alla segnalazione di due persone come assuntori di sostanze stupefacenti: una trovata in possesso di cocaina e l’altra di marijuana. In totale, sono stati sequestrati quasi 4 grammi di droga, sottoposti a sequestro amministrativo e messi a disposizione dell’Autorità competente.

Nel corso dei controlli, è stata inoltre ispezionata un’attività commerciale: al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 633 euro per la vendita di frutta e ortaggi privi di etichettatura.