Ponza, crollo della falesia: paura a Calafonte

La falesia è venuta giù a Calafonte sull’isola di Ponza. Le rocce hanno travolto un’area che d’estate è frequentatissima dai bagnanti ma che, stavolta, fortunatamente era completamente deserta fatto salvo per una coppia di turisti che non era comunque ancora scesa verso il mare. Paura e sgomento sull’isola, visto che proprio quell’area era stata riaperta due anni fa dopo i lavori di messa in sicurezza che evidentemente non sono bastati. Una zona tra le più belle e caratteristiche dell’isola lunata adesso rischia seriamente di finire di nuovo sotto chiave.