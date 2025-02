Ponza, distrutti 1500 mq di macchia mediterranea: scatta il sequestro

Un’area di circa 1500 mq in località “Tre Venti”, sull’isola di Ponza, è stata completamente privata della macchia mediterranea, con la distruzione di piante come ginestra, erica, fillirea e lentisco. Un intervento pesante che ha compromesso un’area naturale protetta, situata in una posizione panoramica sopra i Faraglioni di Lucia Rosa, sul versante dell’isola di Palmarola.

Il sequestro è scattato dopo i controlli del N.I.P.A.A.F. – Gruppo Forestale di Latina, che ha riscontrato l’assenza delle autorizzazioni necessarie per un’operazione del genere. L’eliminazione della vegetazione, oltre a danneggiare il paesaggio, avrebbe potuto estendersi ulteriormente, mettendo a rischio l’equilibrio ambientale della zona.

Le indagini hanno permesso di risalire al proprietario del terreno, al quale è stata contestata la violazione delle norme sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente.