Ponza e Ventotene, dal 1 marzo i vaccini per gli over 80

Tutto è pronto per le vaccinazioni degli over 80 sulle isole pontine. Si parte da lunedì 1 marzo con le vaccinazioni a Ponza che proseguiranno anche il giorno successivo, martedì 2 marzo. Per la tappa a Ventotene, invece, è stata scelta come unica data il 4 marzo, visto il minor numero di soggetti anziani.

Alla prima giornata di vaccinazioni presenzieranno anche il Direttore Sanitario della Asl di Latina Giuseppe Visconti, Loreto Bevilacqua, Responsabile del Piano vaccinale della Asl pontina, Roberto Masiero ‘Operation Hub manager’ e Walter Battisti, direttore dell’Uoc dei ‘Flussi informatici aziendali’ della Asl di Latina.

“Per le isole di Ponza e Ventotene abbiamo dovuto adottare un sistema diverso di registrazione per la prenotazione” – ha dichiarato il dottor Loreto Bevilacqua – “Gli utenti over 80 si sono prenotati direttamente tramite un link gestito dai due comuni. Se avessimo aperto le normali agende, tramite la piattaforma della Regione Lazio, avremmo rischiato di trovare in carico alle Isole anche la prenotazione degli utenti dalla terra ferma. E questo come facilmente si può immaginare avrebbe comportato delle grosse difficoltà logistiche di trasporto del vaccino”.

Il vaccino sarà quello della Pfizer, così come avvenuto in tutta la campagna vaccinale over 80. Nella medesima giornata verranno vaccinate anche le forze dell’ordine, la polizia municipale e tutti i soggetti che presentano più patologie, anche se di età inferiore agli 80 anni, che risiedono sul posto.

A trasportare i vaccini sull’isola ci penseranno gli uomini della Guardia di Finanza, che li porteranno nei Poliambulatori dove fisicamente avverranno le somministrazioni. “Auspico che l’organizzazione sia perfetta”, ha concluso Bevilacqua, ricordando poi le difficoltà incontrate dagli isolani a raggiungere la terraferma e quindi l’importanza di questa campagna vaccinale.