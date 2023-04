Ponza, furia violenta di un 30enne: fermato dai carabinieri

E’ andato su tutte le furie, probabilmente a causa dei fumi dell’alcol. Ha devastato due locali e poi malmenato le persone che gli si palesavano davanti. Due delle quali sono andate in ospedale. E’ accaduto lunedì sera a Ponza, quando un 30enne del posto, per cause tutte da definire, se l’è presa con le sedie e il mobilio di due locali in zona porto, oltre che con persone aggredite solo per via della sua furia violenta. Dalle urla, l’uomo, avrebbe affermato di volere 30mila euro come provento di un trasporto di droga di cui sarebbe stato commissionato. Intervenuti i carabinieri che lo hanno fermato.