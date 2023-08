Ponza, il grazie del sindaco alla Marina per la nave “Ticino”

Un grato riscontro è stato fornito da Francesco Ambrosino, sindaco di Ponza, al Ministero della Difesa per il pronto intervento disposto dai suoi vertici che hanno sollecitamente raccolto l’appello rivolto dai responsabili amministrativi dei due comuni isolani, penalizzati dalla continua penuria d’acqua che, per il Ferragosto, sarebbe stata un’autentica iattura, inviando in tempi rapidissimi la nave cisterna della Marina Militare “Ticino”, della portata di un milione e duecentomila litri e di stanza a Catania, presso le due isole pontine.

A questo proposito, Ambrosino ha scritto ai vertici di quel dicastero per “porgere i ringraziamenti alla Marina Militare per la preziosa collaborazione e il fondamentale aiuto ricevuto durante l’emergenza idrica, con il tempestivo arrivo della nave militare “Ticino” sull’isola di Ponza.

Grazie alla disponibilità della predetta nave –prosegue Ambrosino è stato possibile superare l’emergenza idrica sull’isola che, in alternativa, non ci avrebbe permesso di affrontare in serenità la settimana di Ferragosto, periodo di particolare incremento delle presenze a Ponza.

Un ringraziamento va anche al comandante T.V. Francesco D’Ancona e all’intero equipaggio per la splendida accoglienza riservata al sottoscritto nel corso della visita alla nave “Ticino” attraccata al porto di Ponza e per il contributo fornito nell’espletamento del loro servizio che è stato fondamentale –conclude Ambrosino per la risoluzione della problematica che ha coinvolto l’isola di Ponza”.