Ponza, il sindaco Ambrosino ordina la chiusura di Cala Fonte

Un’ordinanza del sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, peraltro attesa per via della pericolosità della situazione venutasi a creare dopo il crollo di lunedì sera, ha disposto, a Ponza, l’interdizione totale di Cala Fonte per trenta giorni, per quanto riguarda l’area interessata dalla frana e la chiusura immediata del tratto delle rampe di scale: “La situazione generatasi –evidenzia l’ordinanza- non favorisce condizioni di sicurezza del sito, attesa l’evenienza che possano verificarsi nuove situazioni pregiudizievoli per il territorio, con grave pericolo per la pubblica incolumità”.