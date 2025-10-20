Ponza, la “Carovana della Salute” torna sull’isola: visite e screening gratuiti fino al 22 ottobre

Da oggi, lunedì 20, a mercoledì 22 ottobre la ASL di Latina sarà a Ponza con la “Carovana della Salute”, tre giornate dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Nell’ambulatorio mobile allestito sull’isola si potranno effettuare gratuitamente mammografie, Pap test, controlli di glicemia, colesterolo e pressione, oltre a ricevere consulenze su alimentazione e stili di vita sani.

L’iniziativa, inserita nel calendario di “Ottobre Rosa”, rientra nel progetto di sanità di prossimità promosso dalla ASL per garantire pari accesso ai servizi anche nelle aree più periferiche e insulari.

Lo scorso anno la Carovana ha raggiunto 34 località della provincia, coinvolgendo oltre 1.800 cittadini.

“La prevenzione è il primo e più efficace strumento di cura – sottolinea la direttrice generale Sabrina Cenciarelli –. Portare i nostri servizi direttamente nei territori significa ridurre le distanze e rendere la salute davvero accessibile a tutti. A Ponza, inoltre, è tornato operativo il servizio di Radiologia Tradizionale, un ulteriore passo avanti verso un’assistenza più completa per i residenti”.

La ASL invita la popolazione e i visitatori dell’isola a partecipare alle giornate di prevenzione: un’occasione per prendersi cura di sé e vivere meglio.