Ponza per la prevenzione: avviata la “lista di valutazione preventiva”

A Ponza è stato sviluppato un modello innovativo per la prevenzione cardiovascolare, che supera il sistema tradizionale delle liste d’attesa introducendo la “Lista di valutazione preventiva”. L’obiettivo è individuare precocemente i cittadini a rischio e intervenire in modo mirato.

In collaborazione con i medici di medicina generale, vengono selezionati pazienti over 50 con fattori di rischio come ipertensione, diabete, ipercolesterolemia o fumo. Questi vengono contattati da un centralino dedicato e invitati a esami diagnostici specialistici, tra cui l’eco-color-Doppler per rilevare eventuali complicanze vascolari.

Il progetto, ideato dal dottor Gianluigi Rosi e noto come Ponza Vascular Check Study, ha valutato 200 cittadini in due giorni, identificando 12 casi gravi trattati con interventi chirurgici preventivi. Questo approccio consente di stabilire terapie personalizzate e un follow-up mirato.

Unico in Italia, il progetto ha fornito un quadro dettagliato della salute vascolare della popolazione ponzese e promuove i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA). Tra il 2024 e il 2025 sono stati ricontrollati i pazienti già monitorati, confermando l’efficacia di questa strategia di prevenzione.