Ponza, Reddito di Cittadinanza all’imprenditore in barca in mezzo al mare

Un lavoratore “in nero” per una società di noleggio barche, in realtà percettore del Reddito di Cittadinanza dal mese di gennaio 2022, benché fosse rappresentante legale e socio amministratore di 2 Società di capitali.

E’ la scoperta della Sezione Operativa Navale di Gaeta, a seguito di un controllo in mare effettuato insieme all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, nelle acque dell’Isola di Ponza. Hanno sorpreso un italiano che guidava una imbarcazione da diporto destinata al noleggio nautico. Soltanto a seguito di accertamenti scaturiti dall’incrocio delle informazioni sullo stato patrimoniale e reddituale delle persone fisiche e delle società, censite nelle banche dati del Corpo ed incrociate con i dati in possesso all’I.N.P.S., è stata riscontrata l’irregolarità.

Da qui è scattata la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per la mancanza di requisiti del beneficio sociale e la contestuale segnalazione all’I.N.P.S. per l’immediata interruzione dell’erogazione del beneficio e per l’avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, pari a circa €. 5.700.

I controlli della Sezione Navale di Gaeta, coordinati dal ROAN Civitavecchia prevedono un’ analisi di rischio, per restringere il numero dei controlli solo a coloro che hanno indici di potenziale pericolosità fiscale; successivamente, riscontri attraverso gli applicativi informatici in uso al Corpo, incrociando le risultanze con le banche dati Inps ed Agenzia delle Entrate.