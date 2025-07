Ponza, riattivato il servizio di radiologia di base nell’isola

È stato riattivato, a Ponza, il servizio di radiologia di base nell’isola, grazie alla sinergia tra la Regione e il direttore generale dell’asp, Sabrina Cenciarelli. In merito alla questione, è prontamente intervenuto Enrico Tiero, componente della commissione Sanità e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio:

“Con grande soddisfazione ed un pizzico di orgoglio possiamo dire che stiamo procedendo a passo spedito verso il potenziamento dell’assistenza sanitaria nell’isola di Ponza. Attraverso la nuova apparecchiatura per la radiologia di base questo servizio è tornato operativo a Ponza. Si potranno così evitare spostamenti dei pazienti verso Formia, soprattutto per quelli più fragili. Con il direttore generale dell’Asl, Sabrina Cenciarelli si sta continuando a lavorare per migliorare i servizi sanitari. Così come apprezzo la grande disponibilità del presidente Rocca e del direttore Urbani ad ascoltare le nostre istanze”.

“Si tratta – continua – di un traguardo fortemente atteso dalla comunità ponzese, che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento dell’accessibilità alle cure per tutti gli abitanti dell’isola frutto di visione strategica e a una programmazione lungimirante della Direzione Generale della Asl, che ha creduto nella necessità di rafforzare l’assistenza sanitaria anche nei territori insulari e più periferici, spesso penalizzati da carenze strutturali”.

“Fino ad oggi, infatti, anche per una semplice radiografia era necessario recarsi a Formia, affrontando spostamenti complessi e spesso onerosi, soprattutto per le persone anziane o con difficoltà motorie. Viene assicurato un diritto alla salute più vicino e più umano, per tutti gli abitanti dell’isola. Inizia una nuova fase in cui Ponza potrà contare su servizi diagnostici fondamentali, senza dover più varcare il mare per ottenerli”.

“L’amministrazione comunale ha messo a disposizione strutture ed immobili, assicurando spazi importanti per i servizi destinati ai cittadini. Si sta garantendo il rafforzamento del presidio sanitario, attraverso l’installazione di attrezzature tecnologiche adeguate e si sta lavorando per implementare il personale medico ed infermieristico. Il Centro di Salute Mentale (CSM) di Formia ha attivato un servizio di tele visite psichiatriche di controllo per gli utenti già in carico al servizio nelle isole di Ventotene e Ponza”.

“Senza dimenticarsi del Lifepak, il monitor-defibrillatore di vitale importanza e per il quale occorre rendere possibile un collegamento con la rete dell’Infarto presso l’ospedale Goretti di Latina. Ancor prima avevamo chiesto ed ottenuto il ripristino del servizio del medico a bordo dell’ambulanza dell’Ares 118 di Latina, per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre. Stiamo portando avanti gli impegni assunti in campagna elettorale con i cittadini di questa splendida realtà. Vogliamo proseguire il percorso virtuoso intrapreso in questi due anni e voglio rassicurare che come Regione Lazio non faremo mancare il nostro apporto per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi sanitari nell’isola”, conclude Tiero.