Ponza: rifiuti in spiaggia, sequestrata un’area di Cala Feola

A Cala Feola, nel comune di Ponza, i Carabinieri Forestali di Latina, in collaborazione con la stazione locale e il personale della polizia locale, hanno proceduto al sequestro di una porzione di spiaggia.

Sono stati rinvenuti rifiuti speciali abbandonati, tra cui barche in disuso e materiali di varia natura come metalli, plastiche e legnami. Questi sembrerebbero provenire da un ex cantiere navale presente sulla spiaggia, dismesso da alcuni anni.

Dalle prime indagini emerge anche l’ipotesi che, nel tempo, possano essere stati interrati ulteriori rifiuti nella stessa area. Il sequestro è stato disposto attualmente a carico di ignoti e sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili dell’abbandono illecito dei materiali.