Ponza, scontro tra imbarcazioni: nessun ferito

Un incidente si è verificato in rada presso l’isola di Ponza tra due imbarcazioni, ma fortunatamente non ci sono feriti. Una delle due imbarcazioni ha riportato danni alla prua e per questo è stata ormeggiata presso un cantiere navale per la riparazione.

Con l’intervento del personale sanitario, è stata esclusa l’ipotesi di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool o droghe.

Dinamica dello scontro ricostruita dalla Guardia Costiera.