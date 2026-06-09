Ponza, soprelevazione abusiva in zona vincolata: una denuncia

Una soprelevazione abusiva di 35 metri quadri è finita sotto la lente delle autorità che, nei giorni scorsi, hanno eseguito un sopralluogo presso la struttura, realizzata a Ponza.
Secondo quanto accertato dai carabinieri forestali, i lavori edili riguardavano un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente in zona di protezione speciale, luogo di particolare pregio naturalistico-ambientale, ai sensi della norma normativa europea della “direttiva habitat”.
I militari dell’arma, a seguito di ulteriori verifiche che testimoniavano la totale assenza, da parte del titolare, di delibere e nulla osta che permettessero la realizzazione della suddetta struttura, hanno quindi denunciato in stato di libertà il proprietario – nonché committente dei lavori effettuati – per abuso edilizio.