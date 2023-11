Scattato l’arresto in quel di Ponza per un uomo originario del posto, per aver ceduto 20 grammi di hashish ad un altro assuntore del luogo che pagava il narcotico al prezzo di 200 euro.

I carabinieri hanno poi proceduto ad eseguire a carico dell’uomo una perquisizione domiciliare in cui è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente insieme al vario materiale dedito al confezionamento della droga, il tutto debitamente sottoposto in sequestro.

Lo spacciatore è ora agli arresti domiciliari.