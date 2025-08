Ponza, un chilo di cocaina nascosto in mare: blitz della Finanza

Operazione della Guardia di Finanza nelle acque di Ponza, dove i militari hanno rinvenuto circa un chilo di cocaina, confezionato in 15 panetti e nascosto in mare all’interno di una busta impermeabile. La droga era stata accuratamente zavorrata con chiavi da meccanico e un martello, probabilmente per favorirne il parziale inabissamento e consentirne un successivo recupero.

Secondo le stime, dal quantitativo sequestrato a Ponza si sarebbero potute ricavare circa 5.000 dosi, con un valore di mercato tra i 400.000 e i 500.000 euro. La droga è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono: l’ipotesi è che si tratti di un carico lasciato in mare da un corriere, pronto a essere recuperato per alimentare il mercato locale, particolarmente attivo durante la stagione turistica.