Ponza, violazioni urbanistico-paesaggistiche: sequestrata un’abitazione

Un’unità abitativa risultata difforme alle norme urbanistiche e paesaggistiche e con un esubero della percentuale di cubatura autorizzata dal “Piano Casa”. E’ per questo motivo che i carabinieri della Stazione di Ponza, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Forestale del Nipaaf di Latina, hanno posto sotto sequestro un’unità abitativa situata sull’isola pontina di comproprietà di due persone del posto.

I controlli dei carabinieri hanno permesso di verificare come l’immobile fosse abusivo. Per questo, i militari oltre a denunciare i due proprietari, hanno posto a sequestro preventivo il manufatto, interessato da opere edili, in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.