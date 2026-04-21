Ponza, volontaria ferita domando le fiamme: la solidarietà dell’Assessore Ciacciarelli

Ore di apprensione sull’isola per l’infortunio occorso a una volontaria della protezione civile delle Isole Ponziane, rimasta ferita durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo. La donna ha riportato diverse ustioni mentre operava in sinergia con i vigili del fuoco per arginare il rogo.

Sull’accaduto è intervenuto prontamente Pasquale Ciacciarelli, assessore alla protezione civile della Regione Lazio, che ha voluto esprimere vicinanza alla volontaria e sottolineare l’importanza della sicurezza per chi opera in prima linea.

Ciacciarelli ha evidenziato come l’incidente sia un monito sulla pericolosità degli interventi d’emergenza:

«La notizia dell’infortunio subito da una nostra volontaria di protezione civile, appartenente al gruppo di volontariato delle Isole Ponziane, nello svolgimento delle attività di spegnimento di un incendio in corso sull’isola di Ponza ci induce a riflettere ancora di più sulla complessità del ruolo del volontario e sulla necessità di lavorare sempre più intensamente per garantirne una degna tutela.”

“Accanto alla misura del fondo di solidarietà ho sempre ritenuto necessario implementare le attività di prevenzione dei rischi, nella consapevolezza della importanza di evitare l’accesso al fondo, ossia il subire dell’infortunio. Esprimo la mia più sincera solidarietà alla nostra volontaria, augurandole una pronta e celere guarigione”.