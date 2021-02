Porta a porta, FDI convoca la commissione ambiente. “Ignorati altri schieramenti”

LATINA – Polemiche intorno al servizio “Porta a Porta” di raccolta dei rifiuti a Latina, che si appresta all’avvio dal 15 marzo. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Andrea Marchiella e la capogruppo della Lista Calandrini Matilde Celentano, hanno infatti presentato una richiesta di convocazione della commissione Ambiente dal titolo “Richiesta di illustrazione delle modalità del servizio porta a porta”. Da FDI sottolineano un evidente problema di comunicazione da parte dell’Amministrazione, non ritenendo chiare e non condivise con gli altri schieramenti politici, le modalità di esecuzione del servizio.

“I consiglieri di opposizione hanno appreso solo dalla stampa dell’attivazione e delle modalità del nuovo servizio porta a porta. Parliamo di un progetto complesso e articolato, ma anche di un servizio che comporterà nuovi costi e nuove bollettazioni, comportando un inevitabile ampliamento della base imponibile della Tari – commentano da FDI – È questa la domanda principale che i cittadini rivolgono a noi amministratori su tale argomento: quanto pagheranno in più? Siamo tenuti a dare delle risposte e abbiamo tutto il diritto di conoscerle. Leggiamo sui giornali che il porta a porta inizierà a Latina Scalo, in Q4 e a Borgo San Michele. Si tende però a trascurare un aspetto: nei borghi il servizio è stato attivato già da anni dalla Latina Ambiente. Per tale motivo ci chiediamo se il porta a porta sarà svolto con le stesse modalità, rivelandosi una semplice prosecuzione di una realtà già esistente, se sarà rimodulato o se sarà proposto interamente ex novo. Vogliamo conoscere questi e altri dettagli – dichiarano – soprattutto riguardo alle periferie, e ci auguriamo che esistano tutti i presupposti per segnare una svolta sulla percentuale della raccolta differenziata e sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. A tal proposito auguriamo un grosso in bocca al lupo alle nuove forze lavoro che inizieranno ad operare dal 15 marzo, senza però dimenticare i meriti di quanti hanno lavorato in questi anni garantendo ai cittadini un servizio puntuale ed efficiente”.

L’iniziativa, adottata dopo un confronto con il gruppo consiliare, è stata condivisa e sottoscritta dai commissari d’opposizione Alessandro Calvi di Forza Italia, Matteo Coluzzi di Generazione per Latina e Vincenzo Valletta della Lega.