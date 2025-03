Porta il figlio al Goretti e minaccia il personale, denunciata

Si era recata al pronto soccorso del Goretti, preoccupata per suo figlio ammalato. Una preoccupazione che in qualche decina di minuti è diventata rabbia con delle proteste per i tempi di attesa che sono sfociate in comportamenti illeciti, tanto da far richiedere l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Latina.

Stando a come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, il figlio della donna era già stato visitato una prima volta, ma era in attesa di esami più approfonditi. La donna infastidita dai tempi lunghi ha iniziato ad inveire contro un medico e due infermieri minacciando e insultandoli.

Una volta sul posto i militari hanno riportato la calma, raccogliendo poi una breve ricostruzione dei fatti. Ricostruzione che ha portato i carabinieri a denunciare la donna per interruzione di pubblico servizio e offese al personale sanitario.