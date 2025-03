Porta la moglie al Goretti e viene arrestato, da tempo era ricercato

Un 32enne di origine marocchina, ricercato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, è stato arrestato dai Carabinieri di Latina dopo essere stato fermato mentre accompagnava la compagna incinta in ospedale.

Come riportato dal quotidiano Latina Oggi, martedì sera, in via Piave, una pattuglia dei carabinieri ha notato una Smart che procedeva con manovre irregolari. I militari hanno deciso di fermare il conducente, il quale ha spiegato di provenire da Nettuno e di essere diretto all’ospedale Santa Maria Goretti perché la sua compagna incinta si sentiva male.

Constatata l’urgenza, i carabinieri hanno scortato la coppia fino al pronto soccorso, ma, una volta risolta l’emergenza, hanno effettuato un controllo più approfondito sull’uomo. Dopo un tentativo di eludere l’identificazione, è emerso che su di lui pendeva un mandato di arresto per violenze domestiche, emesso mesi fa dal Tribunale di Latina.

L’uomo, che si era trasferito sul litorale romano per sfuggire ai controlli, è stato immediatamente fermato e condotto in carcere.