Porto di Rio Martino, il sindaco incontra il deputato Miele

Prosegue il percorso verso lo sviluppo del porto-canale di Rio Martino grazie all’iniziativa parlamentare Giovanna Miele e al supporto del sindaco di Latina, Matilde Celentano.

Giovanna Miele, deputata alla Camera e membro della commissione Cultura e della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha incontrato oggi il sindaco Celentano per discutere dell’emendamento proposto nell’ambito della Legge di Bilancio. Tale emendamento prevede l’inserimento del porto di Rio Martino nel sistema dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, aprendo la strada a nuove opportunità per il territorio.

L’onorevole Miele ha dichiarato: “E’ stato estremamente proficuo e motivante, l’incontro con il sindaco Celentano, per proseguire l’iter avviato con l’emendamento, a risoluzione di un problema annoso e urgentissimo: il porto-canale di Rio Martino. Abbiamo ribadito la necessità di dare impulso all’economia di Borgo Grappa, di Latina città e provincia attraverso un’opera come questa di importanza vitale. Siamo pronte a lavorare per portare a compimento questo importante obiettivo attraverso la filiera istituzionale che ci vede coinvolte”.

Il commento del sindaco Matilde Celentano: “L’approvazione dell’emendamento proposto dall’onorevole Miele, rappresenta un’opportunità vitale per la nostra economia del mare. Avremo, infatti, la possibilità di poter ricevere finanziamenti e di entrare in un circuito di collaborazione istituzionale in grado di supportare l’amministrazione nel decollo di un’infrastruttura efficiente che la nostra comunità e le attività rivierasche attendono da troppi anni. Oggi ho voluto ringraziare l’onorevole Miele per l’attenzione che rivolge al nostro territorio e, in particolare, per l’emendamento alla Legge di Bilancio che darà una possibilità di concreto sviluppo economico alla nostra città”.

L’incontro, concluso con una stretta di mano tra le due rappresentanti, ha segnato l’avvio di un dialogo con l’Autorità Portuale per rendere concreto l’emendamento. La collaborazione tra le istituzioni promette di trasformare un problema di lunga data in un’opportunità strategica per il rilancio economico e infrastrutturale del territorio di Latina e dintorni.